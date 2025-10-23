Invitan a taller de bordado chino en el SUM Municipal de barrio Otaño, de Plaza Huincul

Plaza Huincul continúa impulsando espacios de encuentro y aprendizaje a través de los talleres institucionales que se desarrollan en distintos barrios de la ciudad. En esta oportunidad, el SUM Municipal de barrio Otaño ofrece el taller de bordado chino, una propuesta abierta a toda la comunidad.
Las clases se dictan los lunes y miércoles, de 14:30 a 17:30 horas, y están orientadas a personas interesadas en incorporar nuevas técnicas de bordado, desarrollar su creatividad y compartir un espacio de intercambio cultural.
Quienes deseen sumarse o solicitar más información pueden comunicarse al 299-5126205.