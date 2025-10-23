Hubo una explosión y fuga de hidrocarburos cerca del Lago Mari Menuco

Son las principales fuentes de agua potable de la región.

Un incidente ambiental grave se produjo este miércoles en el área Lindero Atravesado, operada por Pan American Energy (PAE) e YPF, a pocos metros del Lago Mari Menuco, uno de los embalses que abastece de agua potable a cientos de miles de habitantes del norte de la Patagonia.

Según informaron desde la Confederación Mapuche de Neuquén, la rotura de un ducto interno provocó una fuga de petróleo y gases, que afectó suelo y vegetación de manera significativa. La nube tóxica fue visible desde las comunidades cercanas, y se presume que contaminó la orilla del lago. Imágenes difundidas muestran charcos de hidrocarburos y escapes de gas en una amplia superficie.

El incidente pone en evidencia los riesgos del fracking en zonas cercanas a cuerpos de agua. Las áreas Lindero Atravesado y La Angostura Sur I y II, donde se proyecta la perforación de más de 500 pozos, operan bajo decretos provinciales (Decreto 276/25 y Decreto 228/2025) emitidos sin estudios de impacto ambiental ni consulta previa a las comunidades locales.

Expertos y organizaciones ambientales advierten que el fracking puede generar derrames, contaminación del agua, residuos tóxicos y sismicidad inducida, con consecuencias directas para la salud humana y los ecosistemas.

Mari Menuco y Los Barreales son las principales fuentes de agua potable de la región. Una contaminación de estos lagos podría afectar a localidades de la cuenca de los ríos Neuquén y Negro, incluyendo Neuquén capital, Plottier, Cipolletti, Allen, General Roca, Cutral Co y Plaza Huincul, entre otras.