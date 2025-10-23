Hubo una explosión y fuga de hidrocarburos cerca del Lago Mari Menuco

Un incidente ambiental grave se produjo este miércoles en el área Lindero Atravesado, operada por Pan American Energy (PAE) e YPF, a pocos metros del Lago Mari Menuco, uno de los embalses que abastece de agua potable a cientos de miles de habitantes del norte de la Patagonia.
Según informaron desde la Confederación Mapuche de Neuquén, la rotura de un ducto interno provocó una fuga de petróleo y gases, que afectó suelo y vegetación de manera significativa. La nube tóxica fue visible desde las comunidades cercanas, y se presume que contaminó la orilla del lago. Imágenes difundidas muestran charcos de hidrocarburos y escapes de gas en una amplia superficie.
El incidente pone en evidencia los riesgos del fracking en zonas cercanas a cuerpos de agua. Las áreas Lindero Atravesado y La Angostura Sur I y II, donde se proyecta la perforación de más de 500 pozos, operan bajo decretos provinciales (Decreto 276/25 y Decreto 228/2025) emitidos sin estudios de impacto ambiental ni consulta previa a las comunidades locales.
Expertos y organizaciones ambientales advierten que el fracking puede generar derrames, contaminación del agua, residuos tóxicos y sismicidad inducida, con consecuencias directas para la salud humana y los ecosistemas.
Mari Menuco y Los Barreales son las principales fuentes de agua potable de la región. Una contaminación de estos lagos podría afectar a localidades de la cuenca de los ríos Neuquén y Negro, incluyendo Neuquén capital, Plottier, Cipolletti, Allen, General Roca, Cutral Co y Plaza Huincul, entre otras.