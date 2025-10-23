El Observatorio Electoral de la UNCo no participará de las Legislativas

Se debe a una disposición de la Cámara Nacional Electoral, que limita la presencia de los acompañantes cívicos en los establecimientos de votación

El Observatorio Electoral de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) anunció que no participará del Acompañamiento Cívico en las Elecciones Legislativas 2025. La decisión se debe a una disposición de la Cámara Nacional Electoral, establecida en el Oficio Nº 2386 del Poder Judicial de la Nación, que limita la presencia de los acompañantes cívicos en los establecimientos de votación hasta las 18 horas, impidiéndoles acceder al escrutinio de mesa.

Según los integrantes del Observatorio, esta restricción afecta de manera significativa la capacidad de realizar una observación electoral completa y rigurosa. “El escrutinio de mesa es una etapa fundamental para garantizar la transparencia del proceso y la integridad del voto. Sin acceso a ese momento, el acompañamiento pierde profundidad y sentido técnico”, indicaron.

Desde su creación, el Observatorio ha promovido la participación ciudadana, la formación cívica y el monitoreo académico de procesos electorales, con un enfoque metodológico riguroso y respeto institucional. Su labor no se limita a la observación: busca analizar, comprender y aportar al fortalecimiento de la democracia.

A pesar de no participar en las elecciones, el Observatorio continuará con sus actividades de investigación, formación y divulgación cívica, incluyendo seminarios, informes y talleres abiertos a la comunidad. Además, mantiene su compromiso de colaborar con otras organizaciones académicas y sociales para impulsar una observación electoral más amplia, inclusiva y técnicamente sólida.

Para más información, se puede consultar la página oficial del Observatorio: observatorioelectoral.uncoma.edu.ar