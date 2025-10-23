El IFD N°1 de Cutral Co lanza taller sobre ESI a 19 años de la Ley

La capacitación acredita 20 horas cátedra y ya se encuentra abierta la inscripción

El Instituto de Formación Docente N°1 de Cutral Co presentó una nueva propuesta de extensión destinada a fortalecer las prácticas educativas en torno a la Educación Sexual Integral (ESI), a casi dos décadas de la sanción de la ley que la implementa.

El taller, titulado “FortalESIendo nuestras prácticas docentes, a 19 años de la Ley”, será dictado por los profesores Carlos Fuentes, Pamela Oñate, Natalia Ortega, Florencia Lassalle, Vanesa Bidondo, Cecilia Ayala y Tania Suárez, y se desarrollará en modalidad semipresencial, con dos encuentros presenciales.

La actividad comenzará el jueves 6 de noviembre en las instalaciones de ATEN Cutral Co, en el horario de 14:00 a 18:15 horas.

El taller está dirigido a estudiantes de 3° y 4° año del nivel superior, docentes de todos los niveles y modalidades, así como a personal de salud interesado en la implementación de la ESI en sus ámbitos de trabajo.

La capacitación acredita 20 horas cátedra y ya se encuentra abierta la inscripción, que puede realizarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/WLXVH9AzwoLq21aB6