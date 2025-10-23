El CPEM Nº51 de Cutral Co realiza su Expo Escolar

El próximo jueves 30 de octubre, el CPEM Nº51 de Cutral Co abrirá sus puertas para una nueva edición de la Expo Escolar 2025, una jornada en la que estudiantes y docentes presentarán los trabajos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo.
Durante el evento, todos los espacios curriculares expondrán sus proyectos, producciones, investigaciones y propuestas didácticas, con el objetivo de compartir con las familias y la comunidad educativa el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva adelante en la institución.
La exposición se desarrollará en dos turnos, de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, permitiendo que tanto estudiantes como visitantes puedan recorrer los diferentes stands y participar de las actividades programadas.