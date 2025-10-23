Educación acompaña a trabajadoras que atraviesan situaciones de violencia de género

Conectando a las trabajadoras con profesionales de las áreas psicosocial y legal.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén brinda asistencia y contención a trabajadoras que se encuentran en licencias por violencia de género, en el marco de la Ley provincial N°3288, vigente desde 2021. Esta normativa establece que todas las personas en la administración pública afectadas por situaciones de violencia de género puedan contar con licencias especiales, con el objetivo de proteger su integridad física y psíquica, así como la de sus familias.

Desde la dirección de Medicina Laboral del CPE se ofrecen distintos dispositivos de acompañamiento, conectando a las trabajadoras con profesionales de las áreas psicosocial y legal. Este año, además, se iniciaron espacios grupales de socialización y reflexión, destinados a crear redes de apoyo, compartir experiencias y brindar información sobre procesos judiciales.

Estos encuentros permiten a las trabajadoras superar la sensación de aislamiento y soledad que a menudo se presenta durante estos procesos, y se sostienen tanto durante el período de licencia como en el momento de la reincorporación al ámbito laboral.