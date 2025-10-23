Cutral Co: habrá celebración del Día de la Madre con té bingo en barrio Parque Este

La sede barrial de barrio Parque Este de Cutral Co será el punto de encuentro para una jornada especial dedicada a todas las madres. El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, a partir de las 16:30 horas, se realizará una tarde de Té Bingo con entrada libre y gratuita.

El evento propone un espacio de encuentro y recreación, con sorpresas, música y premios, en un clima de alegría y celebración. La convocatoria está abierta a toda la comunidad, con el objetivo de compartir un momento ameno en homenaje a las madres.

Desde la organización informaron que quienes deseen participar pueden retirar su tarjeta de ingreso en la sede barrial, de lunes a viernes, entre las 9 y las 12 horas y de 14 a 17 horas.