Acuerdo garantiza sustento a familias de petroleros fallecidos por 5 años

Van a cobrar el salario tras contratar un seguro especial, que se denominó "contención familia petrolera"

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y las cámaras empresarias de Operaciones y Servicios Especiales concretaron un acuerdo histórico. El objetivo central del pacto es reforzar la protección de los trabajadores ante accidentes fatales.

El entendimiento introduce el Artículo 24 bis, denominado “Contención familia petrolera”, al Convenio Colectivo de Trabajo 644/12. Esta nueva normativa establece la creación de un seguro de vida colectivo obligatorio para la totalidad de los trabajadores incluidos en el convenio. La cobertura aplica ante contingencias de muerte o incapacidad total y permanente, tanto en ocasión del trabajo como en el trayecto.

Beneficio directo para la familia

El punto clave del acuerdo es la cobertura que garantiza el sustento familiar. En caso de fallecimiento o declaración de incapacidad, la familia recibirá una asignación mensual actualizada.

Esta asignación equivale al último salario bruto normal, mensual y habitual del trabajador, o el promedio de los últimos seis meses, según la opción que resulte más beneficiosa.

El pago se mantendrá durante un lapso de cinco años a partir de la fecha del fallecimiento o de la declaración de incapacidad. La prima de este seguro estará a cargo íntegro del empleador.