Transfemicidio de Azul: la policía allanó una casa en el barrio Confluencia en búsqueda del asesino

El allanamiento comenzó a las 8 de este sábado en la toma La Familia

La fiscalía oficialmente solamente informó que se está realizando un allanamiento en una vivienda para buscar información en la casa y en un auto.

Pero el medio televisivo Canal 7 agregó algunos datos extraoficiales, como que se busca a un hombre entre los 58 y 60 años que estaría involucrado en el caso, incluso existe la hipótesis de que puede ser el asesino.

El sector del barrio Confluencia es la zona conocida como La Familia, un lugar que inició como toma ilegal de tierras y que luego ha sido escenario de múltiples delitos en los últimos años.

El pasado 15 de octubre, el cuerpo de Azul Semeñenko fue hallado en un canal en la zona de Valentina Norte, en la ciudad de Neuquén. Estaba envuelto con una lona, y tenía ataduras alrededor.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, la víctima sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte. También se constataron fracturas en la cara.

Al ser la víctima una mujer trans, el caso se investiga como transfemicidio.

El fiscal jefe Agustín García, encargado de la supervisión de la fiscalía de Delitos Contra las Personas, señaló ayer que “la hipótesis central, por la cantidad y ubicación de las lesiones, es la de un crimen de odio”.