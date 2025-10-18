SIIS Ingeniería, la empresa que certifica el oficio de la abrasión, es clave para Vaca Muerta

El sistema de certificación 3CHA fue creado por un ingeniero egresado de la escuela 22 y de la EPET 1, innovación local

Ante la demanda sostenida de mano de obra experta en el mercado energético, el sistema 3CHA emerge como una solución de vanguardia que garantiza eficiencia, calidad y la máxima seguridad en tareas críticas de abrasión, elevando el estándar profesional del sector Oil & Gas.

El desarrollo sostenido de la industria hidrocarburífera, especialmente en la zona de Vaca Muerta, ha generado una creciente necesidad de contar con mano de obra calificada en tareas técnicas esenciales. En este escenario, el Esquema de Capacitación, Calificación y Certificación de Habilidades de Abrasión (3CHA), desarrollado por la empresa neuquina SIIS Ingeniería, se presenta como un avance inédito y estratégico para el sector. El ingeniero Daniel Bravo, egresado de la escuela 22 de Plaza Huincul, la EPET 1 de Cutral Co y la Universidad del Sur, es el fundador y director de SIIS ingeniería.

Este sistema, concebido en colaboración con profesionales y técnicos de la industria del Oil & Gas, está específicamente diseñado para profesionalizar las tareas críticas de abrasión mediante un sistema técnico riguroso.

Cubriendo un Vacío Técnico Crucial

Una de las principales fortalezas del Esquema 3CHA radica en que aborda un vacío normativo fundamental en el rubro. A diferencia de actividades como la soldadura y el amolado, donde ya existen normativas internacionales para la calificación de operadores, las actividades de abrasión no contaban con estándares nacionales ni internacionales específicos y detallados.

El 3CHA viene a llenar este faltante, incorporando procedimientos de mejora en los procesos de gestión de calidad. Se trata de una técnica innovadora y de vanguardia a nivel mundial que ofrece múltiples ventajas a las empresas del sector de energía y minería.

Profesionalización con Trazabilidad y Seguridad

El esquema 3CHA agrupa una oferta robusta de servicios de capacitación, calificación y certificación. Su objetivo principal se centra en asegurar la trazabilidad de competencias laborales y mejorar la calidad de las tareas abrasivas.

Este sistema técnico formaliza la estructura para la capacitación y certificación de habilidades, estando alineado con las normativas nacionales e internacionales más exigentes, tales como IRAM, ISO, ANSI y OSHMA. Al estandarizar los criterios de calidad y brindar trazabilidad documental de las competencias laborales, el 3CHA eleva significativamente la competencia del personal.

La calificación de operadores en abrasión resulta clave, ya que estas tareas (corte, desbaste, cepillado, arenado, etc.) son fundamentales para la integridad mecánica de los equipos en gas y petróleo, preparando superficies para procesos posteriores como soldadura o recubrimientos. Una mala ejecución puede comprometer la integridad estructural de componentes.

Beneficios Tangibles para las Contratistas

La implementación del Esquema 3CHA ya ha comenzado a generar resultados positivos y beneficios tangibles en empresas contratistas, según Daniel Bravo, CEO de SIIS Ingeniería y autor técnico principal del esquema.

Entre los resultados más destacables se encuentra:

La disminución de accidentes .

. La reducción de trabajos y fallas mecánicas.

y fallas mecánicas. Una mayor eficiencia operativa.

El proceso de calificación, que evalúa el desempeño bajo criterios estrictos, garantiza que el operario aplique correctamente los Elementos de Protección Personal (EPP), respete los procedimientos y alcance la calidad requerida en el acabado. Esto agrega valor al sector al profesionalizar la mano de obra, eleva la confianza en los resultados y minimiza los riesgos operativos.

La propuesta del 3CHA, esencial para abordar la demanda de operadores calificados, busca convertirse en un estándar de referencia dentro del sector, con proyección tanto a nivel nacional como internacional.

Respaldo Institucional

El impacto del 3CHA ha sido reconocido a nivel regional. El Centro de la Pequeña y Mediana Empresa-Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén (Centro PyME-ADENEU) ha expresado su apoyo y respaldo institucional a las actividades de SIIS Ingeniería y, específicamente, a este esquema de certificación. Centro PyME-ADENEU valoró y felicitó la cultura emprendedora de SIIS, destacando el alto impacto que el desarrollo de la industria hidrocarburífera tiene en la Provincia de Neuquén.

Se buscó apoyo en los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul pero esas gestiones no han tenido las respuestas esperadas.

Para más información sobre cómo incorporar la calificación 3CHA y optimizar la seguridad y calidad en su operación, consulte el Área Clientes de Certificaciones de SIIS.