Sauzal Bonito: debieron entregar una ayuda social provincial a persona no vidente que perdió pensión

El ANDIS está en el centro de la polémica por denuncias de corrupción

Las inequidades de las auditorías que llevó adelante el ANDIS, cuyo único fin fue reducir costos sin verificar necesidades, dejó a un habitante del paraje Sauzal Bonito sin su único ingreso económico.

En redes sociales, la comisión de fomento informó que se le hizo entrega de una ayuda económica social al vecino Juan Wircaleo, no vidente, que se quedó sin sustento.

El ANDIS, en el centro de la polémica por denuncias de corrupción y por forzar la quita de pensiones no contributivas en auditorías mal realizadas, dejó sin cobertura a Wircaleo en un lugar alejado de los centros urbanos y sin otro apoyo que su familia.

Además de otorgar la asistencia, desde la Comisión de Fomento se informó que se llevan adelante las gestiones necesarias para que la pensión le sea restituída porque es un único ingreso.