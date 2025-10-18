Hizo una mala maniobra y terminó en choque en Plaza Huincul

Los vehículos quedaron con daños considerables pero no hubo personas lesionadas de gravedad

El conductor de un vehículo Ford Focus realizó una maniobra arriesgada y chocó una camioneta estacionada, durante la madrugada de este sábado.

El incidente vial ocurrió en la intersección de avenida Keidel y 25 de Mayo, en la zona céntrica de Plaza Huincul, aproximadamente durante la primera hora de este sábado.

El Ford Focus giró en U para retomar por 25 de Mayo, perdió el control y chocó con una camioneta estacionada, que por la inercia, chocó a otra camioneta que también estaba estacionada.

El Focus quedó detenido sobre la avenida Cutral Co, ya que siguió su marcha pero quedó parado por los desperfectos mecánicos que generó el accidente.

Intervino personal policial del Comando Radioeléctrico y de Tránsito.