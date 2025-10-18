Finalizó la capacitación de auxiliar en Bromatología en Cutral Co

Las prácticas se realizaron en el supermercado La Anónima

Los participantes integraron la teoría con la realidad operativa al realizar observaciones detalladas en Supermercados La Anónima, consolidando así su formación profesional.

Una importante etapa de formación para la seguridad alimentaria concluyó recientemente: la Capacitación de Auxiliar en Bromatología. El curso, diseñado para dotar a los participantes de habilidades esenciales en el control y manejo de alimentos, finalizó con una práctica profesional intensiva.

Esta experiencia práctica, crucial para aplicar los conocimientos adquiridos, se desarrolló en las instalaciones de Supermercados La1 Anónima, quienes abrieron sus puertas para apoyar la formación profesional.

Temáticas Abordadas y Aplicación Práctica

A lo largo de seis módulos, los auxiliares en formación abordaron materias fundamentales, incluyendo la manipulación segura de alimentos, los aspectos de microbiología y contaminación, y la legislación alimentaria vigente. También se trataron temas especializados como el control de procesos de elaboración, la trazabilidad en la industria y la inspección y registros bromatológicos.

Durante la jornada de práctica, los participantes se centraron en la integración de estos conceptos teóricos con el funcionamiento diario de un establecimiento elaborador de alimentos. Las observaciones realizadas incluyeron el análisis del orden, la higiene, la manipulación, la sectorización y la recepción de productos. Además, se evaluaron las condiciones edilicias y aspectos críticos como la rotulación y los vencimientos de los productos.

Apoyo Institucional

La capacitación estuvo bajo la dirección de la Licenciada Antonella Serrano, y contó con el acompañamiento de la Subsecretaría de Comercio y Bromatología, representada por Tania Martinelli.

Los organizadores destacaron la relevancia de esta fase final, agradeciendo especialmente a Supermercados La Anónima por permitir que los participantes desarrollaran esta experiencia práctica, fundamental para la consolidación de su formación profesional.