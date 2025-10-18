Este es el pronóstico para el sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

El inicio del fin de semana marca una jornada con intestabilidad para Cutral Co y Plaza Huincul.
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una mínima de 5° Centígrados hacia la noche y hacia el día la máxima llegará a los 27°.
El viento se presentará del noreste a 35 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros a lo largo del día. Para la noche, rotará al sudeste a 40 kilómetros con ráfagas de 53 kilómetros.
Se anuncia inestabilidad hacia el día y para la noche el cielo se presentará mayormente despejado.
Para el domingo, se anuncia una mínima de 7° y la máxima de 30° Centígrados.