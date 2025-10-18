Copelco lanza las últimas vacantes gratuitas para Capacitación Digital de Adultos Mayores

Para asegurar un cupo, los interesados deben enviar información a través de WhatsApp al número 2994688030

El 3° y final curso, dictado en colaboración con la UTN, ofrece herramientas esenciales como navegación segura, trámites virtuales y uso de plataformas digitales. ¡Las inscripciones cierran pronto!

La Cooperativa Copelco informa a la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul que se han abierto las últimas vacantes para el 3º y último curso de capacitación digital totalmente gratuito dirigido a adultos mayores.

Este esfuerzo de inclusión social, realizado en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), está diseñado para dotar a los participantes de las habilidades esenciales necesarias para desenvolverse en el entorno digital actual.

Detalles del curso y lugar de dictado

El curso comenzará este viernes 24 de octubre. Las clases se impartirán en el renovado edificio del Centro de Capacitación Integral de Copelco, ubicado estratégicamente en calle Roca N° 318, justo al lado del Gabinete de Enfermería de la cooperativa.

Si bien Copelco es conocida principalmente por su rol como proveedora de energía eléctrica en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, la cooperativa también enfatiza la realización de actividades de tipo social, como esta capacitación enfocada en la inclusión digital de personas adultas mayores.

Contenido crucial para la vida digital

El programa es intensivo y altamente práctico, cubriendo materias fundamentales que aseguran una participación activa y segura en la era tecnológica. Entre las temáticas que se abordarán, destacan:

Manejo básico de dispositivos móviles y computadoras .

. La importancia de la navegación segura en internet y la prevención de ciberdelitos .

. Instrucciones detalladas sobre cómo realizar compras online y el uso responsable de diversas plataformas digitales .

. Asesoramiento sobre la inscripción en trámites virtuales, solicitud de turnos y manejo de redes sociales.

Cómo Inscribirse

Dado que se trata de las últimas vacantes, se insta a los interesados a inscribirse a la brevedad.

Para asegurar un cupo, los interesados deben enviar la siguiente información a través de WhatsApp al número 2994688030: nombre, apellido, DNI y un número telefónico de contacto.