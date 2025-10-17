Torneo Oficial 2025: Así será la fecha para los equipos de Cutral Co y Plaza Huincul

Fecha 13 del A y 16 del B

Alianza y Petrolero juegan por el Regional y sus partidos para el fin de semana  se reprogramaron. Rivadavia por su parte juega como visitante el domingo.

Rivadavia juega como visitante el domingo en cancha de Sapere frente a Deportivo Confluencia a partir de las 15 reserva y a las 17 primera.

Alianza visita a Centenario el miércoles 22 de octubre. El partido de Reserva se juega a las 19 horas y a las 21 Primera con transmisión de 299 Deportes. 

Petrolero Argentino también juega el miércoles a partir de las 14 en Reserva y a las 16 con Primera frente a Independiente, antes de enfrentarse por el Regional nuevamente.