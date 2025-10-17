Plaza Emprende tendrá su edición por el Día de la Madre

Este sábado 18 de octubre, el Parque Lineal Carlos Rivadulla recibirá a vecinos y vecinas en la Edición Especial Día de la Madre de Plaza Emprende. El evento, que se desarrollará de 17 a 22 horas, reunirá a emprendedores y emprendedoras locales con una amplia variedad de productos y artesanías, ideales para sorprender a mamá.
Los visitantes podrán recorrer distintos puestos con propuestas únicas y originales, mientras disfrutan de una jornada al aire libre pensada para compartir en familia.
El acceso es libre y gratuito, y se invita a toda la familia a acercarse y aprovechar la oportunidad de encontrar el regalo perfecto para el Día de la Madre, al tiempo que se apoya el talento local.