Octubre Rosa: El hospital Cutral Co y Plaza Huincul ofrece turnos para PAP

Los turnos se otorgarán por orden de llegada, y los interesados deberán acercarse a ventanilla el mismo día para solicitarlos.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, destinada a la prevención del cáncer de cuello uterino, el hospital Cutral Co y Plaza Huincul “Aldo Maulú” brindará turnos para la realización de Papanicolaou (PAP) durante la semana del 20 al 24 de octubre.

Los turnos se otorgarán por orden de llegada, y los interesados deberán acercarse a ventanilla el mismo día para solicitarlos. El servicio estará disponible en dos franjas horarias: desde las 9:00 hs y desde las 16:00 hs, con un máximo de 8 turnos por cada horario.

Desde el hospital recordaron que, para poder realizarse el PAP, las personas no deben estar en período menstrual, no haber mantenido relaciones sexuales en las 48 horas previas, ni haber utilizado duchas vaginales, óvulos o cremas en el mismo período.