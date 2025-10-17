Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una jornada con cielo despejado.
La temperatura mínima hacia la noche alcanzará los 2° Centígrados y la mínima de 20°. El viento durante el día se presentará del este a 18 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad y para la noche rotará el noreste a 16 kilómetros con ráfagas que seguirán en esa misma velocidad.
El cielo estará despejado durante el día y hacia la noche.
Para el comienzo del fin de semana la temperatura mínima será de 11° y ascenderá la máxima a los 28°.