Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Habrá una leve brisa durante todo el día.
Cielo Despejado

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una jornada con cielo despejado.

La temperatura mínima hacia la noche alcanzará los 2° Centígrados y la mínima de 20°. El viento durante el día se presentará del este a 18 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad y para la noche rotará el noreste a 16 kilómetros con ráfagas que seguirán en esa misma velocidad.

El cielo estará despejado durante el día y hacia la noche.

Para el comienzo del fin de semana la temperatura mínima será de 11° y ascenderá la máxima a los 28°.