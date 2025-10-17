El Centro Formación Profesional N° 22 ofrece secretariado jurídico

El CFP 22 participó de la expo de los centros en Neuquén.

En el Centro de Formación Profesional (CFP) N° 22 de Cutral Co se ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de la capacitación anual en Secretariado Jurídico.

En la actualidad, son más de 15 los participantes que cursan cada semana, divididos en dos grupos, y aprenden sobre diferentes tareas de procuración que realiza un abogado o abogada.

La docente a cargo del trayecto formativo, Yanina Darín, explicó que algunos de los temas abordados son “las partes de una demanda y cómo se hace, para qué sirve una carta documento, qué es un expediente, los componentes de un contrato, sucesiones, régimen de comunicación”.

Las unidades de estudio se estructuran en vinculación con la carrera universitaria y el campo laboral, “trabajamos por ejemplo con la rama penal, laboral, familia y diferentes procesos judiciales”, precisó.

Además, la referente destacó que “muchos de los estudiantes están cursando abogacía y con el trayecto van teniendo contacto con la profesión; en algunos casos se están por recibir de la universidad y se preguntan cómo seguir. Entonces trato de explicarles de manera muy práctica con casos reales para que sea dinámico y que también aprendan jugando”.

Una de las estudiantes, Ivana, comenzó el trayecto para encontrar una nueva opción en la búsqueda laboral, y en el transcurso de la cursada descubrió que podía convertirse en su profesión. “Yo no sabía nada de derecho y a partir de las experiencias prácticas, de entender desde lo cotidiano y de situaciones que pasan en Cutral Co, decidí anotarme en la carrera universitaria y ya estoy cursando las cuatro primeras materias”, afirmó.

Ivana está entusiasmada por avanzar dentro de la abogacía gracias a “la facilidad de entender la teoría cuando conocés las herramientas que vemos en el CFP”, explicó. También valora que “somos un grupo muy unido, y más que compañeros somos amigos que compartimos tardes de estudio”.

Sede central del CFP N° 22 está en la calle Salta 650 de Cutral Co y el anexo en Lago Espejo y Ramos Mexía, en el barrio Parque Este.