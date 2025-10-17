Cutral Co pagó el Bono Extraordinario de $100.000 a sus trabajadores municipales

Personal del Programa Plus se informó que podrán retirar sus pagos en la Caja Municipal

Los trabajadores de la Municipalidad de Cutral Co recibieron un importante aporte económico durante la semana, según confirmó la comuna. Se trata del pago de un bono extraordinario que asciende a $100.000.

Este beneficio, destinado a los empleados municipales de la localidad, fue abonado hoy, 17 de octubre.

El bono de $100.000 se extendió más allá de la planta permanente municipal. También fueron incluidos en esta medida el personal perteneciente al Programa Plus y los trabajadores de servicios tercerizados.

Los empleados municipales que cobran a través de entidades bancarias ya tienen los fondos acreditados en los bancos Macro, Credicoop, Hipotecario, Galicia y BPN.

En el caso específico del personal del Programa Plus y de los trabajadores de servicios tercerizados, se informó que podrán retirar sus pagos en la Caja Municipal o bien utilizar los cajeros automáticos de los bancos anteriormente mencionados.