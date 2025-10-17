Cutral Co declara asueto administrativo y bancario para celebrar su 92° Aniversario

Se convocó a adherir a las entidades públicas, bancarias y comerciales

E intendente de Cutral Co emitió el Decreto N° 3053/2025, estableciendo un asueto administrativo con alcance bancario para el próximo 22 de octubre de 2025.

La medida se toma en conmemoración del 92° Aniversario de la fundación de la ciudad de Cutral Co.

Esta disposición implica que gran parte de las dependencias públicas y las entidades financieras de la localidad no prestarán servicio ese día.

El decreto municipal invita formalmente a diversas instituciones a sumarse a la celebración adhiriéndose al asueto. Entre ellas se encuentran las entidades públicas, las entidades judiciales y, por supuesto, las entidades bancarias. Además, se extiende una invitación al Centro de Comerciantes e Industriales para que también se adhieran a la jornada no laborable.

Es importante destacar que, a pesar del asueto general, la Municipalidad garantizará el funcionamiento de los servicios cruciales para la comunidad. El decreto establece específicamente que se deberán organizar guardias en los servicios esenciales de los sectores municipales para asegurar su continuidad.

De esta manera, la ciudad se prepara para celebrar su nonagésimo segundo aniversario con una jornada de descanso para sus sectores administrativo y bancario.