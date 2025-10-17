Corte programado de agua afecta a Cutral Co y Plaza Huincul este sábado

El EPAS informó que el suministro de agua potable se verá afectado este fin de semana en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul.
La interrupción está programada para el sábado 18 de octubre. El corte se realizará entre las 9 y las 12 horas.
EPAS comunicó que la causa de esta afectación es un corte de energía que llevará a cabo el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Dicho corte eléctrico es necesario para que el EPEN pueda desarrollar tareas de mantenimiento.
La empresa solicitó a la comunidad tomar las precauciones necesarias debido a que, una vez que el suministro eléctrico sea restablecido, se procederá a encender los equipos para comenzar nuevamente los bombeos hacia las cisternas de ambas ciudades.
Ante esta situación, EPAS pide a la comunidad hacer un uso responsable del recurso. Se enfatiza la importancia de priorizar el consumo de agua para la higiene y las necesidades esenciales de la población.
Para cualquier consulta relacionada con el servicio afectado, los ciudadanos pueden comunicarse al 4961650.