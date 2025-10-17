Corte programado de agua afecta a Cutral Co y Plaza Huincul este sábado

Será por la mañana, pero hay que cuidar el agua durante toda la jornada

El EPAS informó que el suministro de agua potable se verá afectado este fin de semana en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul.

La interrupción está programada para el sábado 18 de octubre. El corte se realizará entre las 9 y las 12 horas.

EPAS comunicó que la causa de esta afectación es un corte de energía que llevará a cabo el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Dicho corte eléctrico es necesario para que el EPEN pueda desarrollar tareas de mantenimiento.

La empresa solicitó a la comunidad tomar las precauciones necesarias debido a que, una vez que el suministro eléctrico sea restablecido, se procederá a encender los equipos para comenzar nuevamente los bombeos hacia las cisternas de ambas ciudades.

Ante esta situación, EPAS pide a la comunidad hacer un uso responsable del recurso. Se enfatiza la importancia de priorizar el consumo de agua para la higiene y las necesidades esenciales de la población.

Para cualquier consulta relacionada con el servicio afectado, los ciudadanos pueden comunicarse al 4961650.