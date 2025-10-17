Añelo celebra su 110° aniversario este fin de semana con NTVG, Luck Ra y Sele Vera

También se anunció a Ángela Leiva y Santi Cairo como artistas para el fin de semana

La localidad de Añelo se prepara para un festejo monumental este fin de semana, con motivo de su 110° aniversario. Las autoridades invitan a toda la comunidad regional a ser parte de la fiesta, destacando que la entrada será libre y gratuita.

El programa de actividades está diseñado para celebrar la tradición, la cultura y la hospitalidad de Añelo, ofreciendo entretenimiento para toda la familia.

Las jornadas festivas contarán con un fuerte componente tradicional y productivo. Los asistentes podrán recorrer una feria de productores, artesanos y emprendedores. Para los amantes de las costumbres camperas, habrá emocionantes jineteadas y demostraciones de destrezas criollas.

La gastronomía también tendrá su espacio central: se ha dispuesto un patio gastronómico donde se podrán degustar los sabores típicos de la región.

En cuanto al espectáculo, se garantiza música en vivo para todos los gustos. La grilla de artistas es uno de los puntos más destacados del aniversario, incluyendo la participación de No te va gustar, Ángela Leiva, Luck Ra, Santi Cairo y Sele Vera.

Añelo extiende la invitación a toda la población para acercarse y celebrar un nuevo año de vida.