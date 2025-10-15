Ya se vive la expovocacional en la EPET N° 10 de Plaza Huincul

Se pueden visitar los stands donde las instituciones dan sus ofertas educativas.

En el Salón de Actividades Físicas -SAF de la EPET N° 10 de Plaza Huincul se puso en marcha la Expovocacional. Es la propuesta que busca a las instituciones públicas y privadas mostrar la oferta educativa. Tanto de nivel terciario como universitario.

En la ceremonia de apertura oficial estuvieron los funcionarios del Ejecutivo municipal. “Este evento está creado para los estudiantes y quienes les toca un momento difícil que es elegir su futuro”, dijo en la apertura oficial el presidente del Concejo Deliberante de Huincul, Daniel Vidondo.

Resaltó que el municipio pretende “darles un abanico de oportunidades para que puedan elegir con las universidades, carreras y tengan la posibilidad de estudiar acá porque no pueden ir a otras ciudades de la provincia o del país”.

Refirió que desde la secretaría de Capacitación, a través de Soledad Almendra se firmaron convenios diversos para generar igualdad de posibilidades para estudiantes de Plaza Huincul.

“Esta política que se lleva adelante con el intendente Claudio Larraza pretende brindar la educación como pilar fundamental de toda la sociedad y la oportunidad de generar un futuro mejor”, concluyó.