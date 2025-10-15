Recomendaciones por fuertes vientos previstos para este miércoles en la comarca

Tal como se informara, está previsto que en Cutral Co y Plaza Huincul las ráfagas de viento superen los 65 kilómetros por hora y podrían incluso llegar a 80 kilómetros por hora.
Por ello desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul te invitan a tomar precauciones
⚠️ Recomendaciones:
• Asegurá objetos que puedan ser desplazados por el viento (chapas, macetas, carteles, etc.).
• Evitá actividades al aire libre.
• No estaciones vehículos bajo árboles o estructuras inestables.
• Mantenete informado por los canales oficiales.
🚒 Ante cualquier emergencia, comunicate al 100 o 103, Defensa Civil, que podrán brindarte asistencia en caso de emergencias.