Quince operarios del EPAS instalan la bomba sobre el río Neuquén en Buena Esperanza

También limpiaron los filtros de las piletas en la planta que potabiliza el agua

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), avanza en los trabajos finales para la instalación de un nuevo equipo de bombeo sobre el río Neuquén, una incorporación clave para mejorar el suministro de agua potable en las localidades de la Comarca Petrolera.

Las tareas se llevan adelante con personal propio de la Subgerencia Acueducto Cutral Co, donde un equipo técnico-operativo integrado por más de 15 trabajadores realiza el montaje del tercer sistema de bombeo. La posibilidad de poner en funcionamiento este equipamiento demandó un esfuerzo conjunto del Gobierno Provincial y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul: las municipalidades aportaron el motor, valuado en 200 millones de pesos, mientras que el EPAS invirtió una suma similar para comprar materiales que permitieron completar el armado y la puesta en funcionamiento de la bomba.

Con esta instalación, el sistema de captación contará con dos equipos operativos y uno de reserva, lo que permitirá afrontar con previsibilidad la alta demanda de agua durante el verano y garantizar la continuidad del servicio ante posibles contingencias.

Limpieza en la Planta Potabilizadora Buena Esperanza

De manera complementaria, personal operativo de la Planta Potabilizadora Buena Esperanza realizó tareas de limpieza integral para optimizar los procesos de potabilización. Participaron más de diez operadores, quienes intervinieron en la limpieza de cuatro sedimentadores y presedimentadores, mejorando de forma sustancial la eficiencia de la planta.

Estas tareas, que demandan más de dos semanas de trabajo, se realizan estratégicamente durante la temporada invernal, cuando los consumos son menores, permitiendo mantener el sistema en condiciones óptimas para la época de mayor demanda.