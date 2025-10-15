Petrolero Argentino presentó a sus nuevos jugadores con vistas al inicio del Regional Amateur

Son 5 los jugadores que llegaron en total

El conjunto de Plaza Huincul presentó a sus nuevos refuerzos con cara al regional Amateur que comienza el próximo 19 de octubre. Llegó un arquero, un defensor, dos mediocampistas y un delantero.

Se trata de Blas Merino, arquero de 23 años proveniente de La Plata, Buenos Aires. Alexis Romero, defensor de 32 años con pasado en Alianza de Cutral Co.

Manuel Loverde, mediocampista de 20 años oriundo de Cutral Co. Uriel Quintana llega desde San Patricio siendo mediocampista de 19 años y Cristian Taborda de 37 años llega para reforzar la delantera del Matador.