Invitan a aprender sobre cultivo y manejo de hongos comestibles en Plaza Huincul

Se desarrollará los días jueves 16 y viernes 17 de octubre, en el horario de 14 a 19 horas

Plaza Huincul invita a la comunidad a participar del taller de producción de hongos comestibles, una propuesta de capacitación práctica que busca fomentar el aprendizaje sobre el cultivo y manejo de este alimento natural, nutritivo y sustentable.

El taller se desarrollará los días jueves 16 y viernes 17 de octubre, en el horario de 14 a 19 horas, en la sede de la subsecretaría de Capacitación. Está orientado a personas interesadas en incorporar conocimientos básicos sobre la producción de hongos, ya sea con fines domésticos o como una posible alternativa productiva a pequeña escala.

Durante la capacitación, se abordarán temas vinculados con las técnicas iniciales de cultivo, el manejo del sustrato, las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo del hongo y su aprovechamiento como recurso alimenticio. Además, se busca promover la incorporación de prácticas sustentables y el aprovechamiento de materiales disponibles en la región patagónica.