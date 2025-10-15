IAPG Comahue lanza préstamo de honor para estudiantes universitarios

La Seccional Comahue del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) puso en marcha un Préstamo de Honor dirigido a estudiantes avanzados de carreras vinculadas a la industria energética, con el objetivo de acompañar su trayectoria académica en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Neuquén (UTN FRN).

El programa otorga una asignación mensual durante 12 meses, con posibilidad de renovación hasta 5 años, y se trata de un préstamo sin interés, que debe ser devuelto una vez que el beneficiario se gradúe o cuando su situación económica lo permita. Además, el modelo es solidario, ya que los fondos reintegrados se destinan a apoyar nuevas generaciones de estudiantes.

Podrán acceder los estudiantes de las siguientes carreras:

UNCo: Ingeniería Civil, Mecánica, en Petróleo, Química, Eléctrica, Electrónica; Licenciatura/Técnico en Saneamiento y Protección Ambiental; Higiene y Seguridad en el Trabajo; Licenciatura en Ciencias Geológicas.

Los interesados pueden comunicarse al teléfono (0299) 623-4976 o escribir a seccionalcomahue@iapg.org.ar. También se sugiere consultar con la secretaría de extensión o académica de cada facultad para conocer los requisitos específicos.

La sede de la Seccional Comahue del IAPG se encuentra en Buenos Aires 373, Piso 2º, Oficina “B”, Neuquén.