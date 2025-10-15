Hallaron un cuerpo en Valentina Norte, en Neuquén y se espera su identificación

Se investiga si es o no Azul Semeñenko, la trabajadora que está desaparecida desde el 24 de septiembre.

Este martes por la tarde, el ministerio Público Fiscal informó que fue hallado el cuerpo de una persona en la zona de Valentina Norte, en la ciudad de Neuquén.

Hay que recordar que en Neuquén se encuentra la búsqueda activa de Azul Semeñenko desde el pasado 20 de septiembre y Luciana Muñoz desde el año pasado. Su identificación permitirá determinar de quien se trata.

Como parte de las tareas, hastas el lugar del hallazgo acudió la fiscal del caso, Lucrecia Sola, junto a personal de diversas áreas de la Policía provincial.

El cuerpo fue encontrado en el interior de un canal, a la altura de la calle Trenque Lauquen y Pergamino, y en las primeras horas, no se pudo determinar la identidad ni el sexo.

Una vez que concluyeron las pericias en el lugar, el cuerpo fue trasladado hacia la Ciudad Judicial para que el equipo de cuerpo médico forense del Poder Judicial realice la autopsia y la identificación.