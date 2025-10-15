Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indica un descenso de la temperatura hacia la noche.
A lo largo del día, la máxima será de 20° Centígrados y la mínima de 1° bajo cero. En cuanto al viento se presentará del oeste será de 56 kilómetros de velocidad constante y las ráfagas de 66 kilómetros.
Para la noche, rotará al sudoeste a 48 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad. Durante el día el cielo estará parcialmente nublado y para la noche se despejará.
Ya hacia el jueves y la temperatura será de 3° y la máxima alcanzará los 21° Centígrados.