Estas son las recomendaciones de los bomberos voluntarios de Cutral Co por los fuertes vientos

Luego de la alerta amarilla por vientos en la provincia

Emitieron alerta amarilla en la provincia del Neuquén por fuertes vientos. Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co te dejan las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones de Seguridad Estructural y Personal

1. Permanecer en un lugar seguro y asegurar objetos sueltos: Se recomienda a los vecinos evitar salir de su casa si no es estrictamente necesario. Es fundamental asegurar objetos sueltos, guardando inmediatamente cualquier elemento que pueda volarse, como macetas, herramientas, chapas, o muebles de jardín.

2. Revisar techos y estructuras: Se debe revisar techos y estructuras. Si se detectan chapas, tejas o carteles flojos, es crucial repararlos o asegurarlos previo a que ocurran los vientos fuertes.

3. Asegurar aberturas: Para disminuir los riesgos provocados por posibles vidrios rotos, es imperativo cerrar puertas, ventanas y persianas.

4. Evitar peligros al aire libre: Los Bomberos son claros al advertir que se debe evitar refugiarse bajo árboles, ya que existe el riesgo de que caigan ramas o el mismo árbol.

Pautas ante Emergencias y Conducción

5. Cables Eléctricos Caídos: Si encuentra cables eléctricos caídos, la instrucción es no tocarlos y avisar inmediatamente a copelco, bomberos y protección civil.

6. Conducción segura: Si es imprescindible salir, la recomendación es conducir con precaución. Esto implica hacerlo a baja velocidad, con luces encendidas y sujetando firmemente el volante. Adicionalmente, se debe evitar circular en moto o bicicleta.

7. Prohibición de Quemas y Fogatas: Se prohíbe realizar quemas ni fogatas. El peligro radica en que el viento puede propagar rápidamente un incendio. En caso de detectar una quema, se debe avisar a bomberos.

Preparación y Mantenimiento de Información

8. Preparar elementos de emergencia: Es vital tener listos los elementos de emergencia necesarios, incluyendo linterna, botiquín, radio a pilas y agua potable.

9. Mantenerse informado: Finalmente, la Asociación de Bomberos Voluntarios insta a la población a mantenerse informado, siguiendo los comunicados oficiales de Bomberos, Protección Civil y el Servicio Meteorológico.

Los Bomberos Voluntarios de Cutral-Có cierran su comunicado con una súplica: “¡Cuidá tu vida y la de tu familia!”.En caso de emergencia, recuerde que debe llamar al 100 o al 103.