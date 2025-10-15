Cutral Co transfiere tierras a la provincia para regularizar la titularidad de 45 familias

Del sector del barrio Parque Oeste.

Cutral Co dio un paso decisivo hacia la regularización de tierras en el barrio Parque Oeste. Este miércoles, se firmaron las escrituras mediante las cuales el municipio transfiere a la provincia las manzanas 40 A y 41 A, un procedimiento que permitirá que 45 familias accedan al ansiado título de propiedad.

El encuentro contó con la presencia del Intendente Ramón Rioseco, el Ministro de Gobierno Jorge Tobares, el presidente del IPVU Pablo Dietrich y la Escribana General de Gobierno Laura Miranda. Con la firma, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) se convierte en titular de las tierras y podrá iniciar los trámites necesarios para garantizar la regularización definitiva, brindando mayor seguridad jurídica a los vecinos.

Durante el encuentro, se recordó que en 2003 se firmó un convenio entre el municipio y el IPVU para avanzar en la regularización de estos inmuebles, acuerdo que se retomó en 2009 y requirió posteriormente la intervención del Concejo Deliberante. La concreción de esta transferencia marca la etapa final hacia el otorgamiento de los títulos de propiedad para las familias del barrio Parque Oeste.