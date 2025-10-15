Cutral Co: Pagarán bono de $100.000 para municipales y trabajadores del Programa Plus

El pago se realizará este viernes 17 de octubre.

El Intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, junto a representantes de la Junta Interna de ATE y de la CTA local, anunció un bono extraordinario de $100.000 destinado a empleados municipales, beneficiarios de programas de empleo y trabajadores de servicios tercerizados. El pago se realizará este viernes 17 de octubre.

“Estamos atravesando una situación económica compleja en el país, y Cutral Co no escapa a esa realidad. En un acuerdo con la CTA, ATE y la Junta Interna, tomamos la decisión de pagar un bono de $100.000. Es un bono por única vez destinado a empleados municipales, beneficiarios de programas de empleo y trabajadores de servicios tercerizados. Sabemos que se acerca el Día de la Madre y queremos acompañar a nuestros trabajadores”, señaló el Intendente.

Por su parte, Juan Antío, representante de la CTA, destacó: “Este anuncio colma nuestras expectativas. Lo veníamos esperando. Hoy podemos darles la buena noticia a todos los compañeros de los programas municipales. La empatía del Intendente con toda la sociedad es realmente para destacar”.

El bono busca acompañar a los trabajadores en un contexto económico desafiante y llega justo antes de las celebraciones por el Día de la Madre.