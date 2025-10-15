Cutral Co: Copelco anunció corte de energía

Entre las 08:00 y las 12:00 horas

Copelco informó que este jueves 16 de octubre, entre las 08:00 y las 12:00 horas, se realizará una suspensión programada del suministro eléctrico en sectores de la ciudad. La medida responde a tareas de poda y mantenimiento en una subestación transformadora.

Las zonas afectadas comprenden desde Eguinoa hasta JJ. Valle y desde la Ruta Nacional N° 22 hasta el Zanjón colector de crecidas.

Entre los usuarios afectados se encuentran instituciones educativas como C.P.E.M. N° 6 y Escuela N° 272, el Centro de Diálisis, el gimnasio municipal, oficinas judiciales, el Registro del Automotor, el Juzgado de Faltas Municipal, y bancos como Galicia. También se verán afectados comercios y servicios como la Estación de Servicio YPF, panaderías, farmacias, hoteles y empresas locales.