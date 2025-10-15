Comenzó la inscripción al Concurso Zapallo XL en los barrios de Cutral Co

Cutral Co, junto a la Asociación Social y Cultural Sembrando Huertas, inició la inscripción para participar del tradicional Concurso Zapallo XL, una propuesta que busca promover la producción hortícola familiar y el trabajo comunitario.
Durante todo el mes de octubre, los vecinos y vecinas podrán anotarse y retirar las semillas en distintas sedes barriales, en el horario de 8:30 a 11:30. La inscripción es un alimento no perecedero.
El cronograma de entrega comenzó este miércoles 15 en Colonia 2 de Abril, y continuará el jueves 16 en los barrios 21 de Septiembre y Filli Dei Sur.
La recorrida seguirá por:
- Lunes 20: Parque Oeste
- Martes 21: Parque Este
- Miércoles 22: Pueblo Nuevo
- Jueves 23: Barrio Belgrano
- Viernes 24: Barrio Zani
- Sábado 25: Cono de Seguridad
- Lunes 27: Barrio Unión
- Martes 28: Barrio Nehuenche
- Miércoles 29: Barrio Progreso
- Jueves 30: Barrio Pampa
Desde la organización recordaron que el concurso está abierto a toda la comunidad, sin requisitos previos, y que la inscripción incluye la entrega gratuita de semillas de zapallo para comenzar el cultivo. Más adelante se evaluarán los ejemplares cosechados para elegir al zapallo de mayor tamaño.