Comenzó la inscripción al Concurso Zapallo XL en los barrios de Cutral Co

Vecinos y vecinas podrán anotarse y retirar las semillas en distintas sedes barriales

Cutral Co, junto a la Asociación Social y Cultural Sembrando Huertas, inició la inscripción para participar del tradicional Concurso Zapallo XL, una propuesta que busca promover la producción hortícola familiar y el trabajo comunitario.

Durante todo el mes de octubre, los vecinos y vecinas podrán anotarse y retirar las semillas en distintas sedes barriales, en el horario de 8:30 a 11:30. La inscripción es un alimento no perecedero.

El cronograma de entrega comenzó este miércoles 15 en Colonia 2 de Abril, y continuará el jueves 16 en los barrios 21 de Septiembre y Filli Dei Sur.

La recorrida seguirá por:

Lunes 20: Parque Oeste

Parque Oeste Martes 21: Parque Este

Parque Este Miércoles 22: Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo Jueves 23: Barrio Belgrano

Barrio Belgrano Viernes 24: Barrio Zani

Barrio Zani Sábado 25: Cono de Seguridad

Cono de Seguridad Lunes 27: Barrio Unión

Barrio Unión Martes 28: Barrio Nehuenche

Barrio Nehuenche Miércoles 29: Barrio Progreso

Barrio Progreso Jueves 30: Barrio Pampa

Desde la organización recordaron que el concurso está abierto a toda la comunidad, sin requisitos previos, y que la inscripción incluye la entrega gratuita de semillas de zapallo para comenzar el cultivo. Más adelante se evaluarán los ejemplares cosechados para elegir al zapallo de mayor tamaño.