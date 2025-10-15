Cobra Team se destacó en torneo oficial de Brazilian Jiu Jitsu

Logrando una destacada actuación con cuatro medallas entre siete competidores.

Ayer, la academia Cobra Team, de Plaza Huincul y Cutral Co, participó en un torneo oficial de la Confederación Argentina de Jiu Jitsu, logrando una destacada actuación con cuatro medallas entre siete competidores.

Los resultados fueron los siguientes:

Facundo Lezcano: 1° puesto

Andrés Ormaechea: 2° puesto

2° puesto Juan Carlos Brizuela: 3° puesto

3° puesto Juan Manuel: 3° puesto

Además, compitieron Santiago Campodónico, David Morales y Emanuel Zanoti, quien se prepara para su próxima participación en un evento de MMA que se realizará en Cutral Co el 8 de noviembre.

El torneo consolidó el nivel competitivo de los atletas de la región y destacó el trabajo de formación y preparación que lleva adelante Cobra Team