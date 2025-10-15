Cobra Team se destacó en torneo oficial de Brazilian Jiu Jitsu

Ayer, la academia Cobra Team, de Plaza Huincul y Cutral Co, participó en un torneo oficial de la Confederación Argentina de Jiu Jitsu, logrando una destacada actuación con cuatro medallas entre siete competidores.
Los resultados fueron los siguientes:
- Facundo Lezcano: 1° puesto
- Andrés Ormaechea: 2° puesto
- Juan Carlos Brizuela: 3° puesto
- Juan Manuel: 3° puesto
Además, compitieron Santiago Campodónico, David Morales y Emanuel Zanoti, quien se prepara para su próxima participación en un evento de MMA que se realizará en Cutral Co el 8 de noviembre.
El torneo consolidó el nivel competitivo de los atletas de la región y destacó el trabajo de formación y preparación que lleva adelante Cobra Team