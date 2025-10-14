Cutral Co: avanzan las obras de pavimentación en el barrio Nehuen Che

Los trabajos abarcan 6.000 m² de superficie y 950 metros lineales de calles

as obras de asfaltado continúan en el barrio Nehuen Che, donde se ejecutan trabajos sobre seis manzanas, con el objetivo de completar la pavimentación del 100% del barrio. Los trabajos abarcan 6.000 m² de superficie y 950 metros lineales de calles, según informaron desde la secretaría de Obras Públicas.

El Intendente Ramón Rioseco recorrió este mediodía el avance de los trabajos junto al Secretario de Obras Públicas, Henry Torrico. Durante la visita, el Jefe Comunal señaló que “esta parte había quedado postergada. Estamos completando el 100% del pavimento del barrio. Los vecinos merecen contar con todos los servicios para tener una sociedad más justa. Ahora resta avanzar con el barrio Zanni y completar el 100% del asfaltado, que es el objetivo final del año”.

Por su parte, Torrico explicó que los trabajos se realizaron tras completar previamente todas las obras de servicios en las calles Ejército Argentino, 22 de Octubre, 9 de Julio, Mitre, 13 de Diciembre y Urquiza, garantizando así una pavimentación integral y duradera.