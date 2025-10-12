Sepúlveda confirmó que el SIEN se instalará en Cutral Co

El nuevo centro contará con dos ambulancias, una con cobertura las 24 horas y otra de apoyo

El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) comenzará a operar en la comarca petrolera, con el objetivo de fortalecer la atención prehospitalaria y la respuesta ante emergencias en Cutral Co y Plaza Huincul.

El diputado provincial Juan Sepúlveda destacó la llegada del SIEN y señaló que el proyecto beneficiará a la población de la región. Por su parte, la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, explicó que la instalación del sistema sigue los pasos necesarios para garantizar su funcionamiento integral, que incluye asistencia, prevención y educación en salud, como la formación en RCP.

El nuevo centro contará con dos ambulancias —una con cobertura las 24 horas y otra de apoyo—, además de una camioneta para primeros auxilios y tareas de regulación. La Secretaría de Emergencias definió los primeros espacios físicos: una casa cedida por la dirección Provincial de Fauna sobre la Ruta 22, en el barrio Parque Oeste, y otra en evaluación en Plaza Huincul. Mientras se realizan las adecuaciones edilicias, se instalarán dos tráileres para iniciar operaciones.

Ortiz Luna informó que el servicio trabajará en coordinación con hospitales locales y bomberos voluntarios, con guardias mixtas entre personal local y equipos del SIEN. Se prevé que las actividades comiencen en noviembre.

La instalación del SIEN en la comarca petrolera representa un refuerzo en la red de salud pública provincial, con presencia permanente en la región para mejorar la respuesta ante emergencias.