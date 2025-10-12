Marcos Milinkovic dicta una clínica de vóley en Cutral Co

Durante este fin de semana, el gimnasio municipal “Enrique Mosconi” recibe a Marcos Milinkovic, exjugador de la Selección Argentina y reconocido referente del vóley nacional, quien conduce una clínica destinada a jóvenes deportistas de la región.

Más de 300 chicos y chicas de San Martín de los Andes, Villa Pehuenia, Zapala, Caviahue, Fernández Oro, Las Lajas, Plottier, Cipolletti, Neuquén y Cutral Co participan de esta actividad que combina entrenamientos técnicos, experiencias compartidas y la transmisión de valores deportivos.

En la apertura, el Subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, destacó la importancia de la jornada: “Espero que los chicos aprovechen para aprender de un embajador en el mundo. Y lo más importante es que se encontrarán con una persona con humildad, principios y valores. Disfruten, porque tenemos una leyenda del deporte en Cutral Co”.

Por su parte, Milinkovic, elegido mejor jugador del Mundial 2002 y capitán de la Selección Argentina en cuatro Juegos Olímpicos, señaló: “Estoy muy feliz de estar en este hermoso gimnasio. Realmente sorprendido por la cantidad de chicos, padres y profes que vinieron. Eso me motiva para trabajar. Espero que la pasen súper bien”.

La clínica representa una oportunidad para que los jóvenes de la región mejoren su técnica y refuercen principios como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, valores fundamentales en el deporte de alto rendimiento.