Fiesta de las Ciudades: hoy domingo se presenta el Grupo Amanecer

El evento que combina música, danza y expresiones culturales locales

Plaza Huincul vive este fin de semana su 9° edición de la Fiesta de las Ciudades, un evento que combina música, danza y expresiones culturales locales. Tras una exitosa primera jornada el sábado, hoy domingo, continúa la programación con nuevas presentaciones artísticas.

Uno de los principales atractivos de la noche será la actuación del Grupo Amanecer, que subirá al escenario a partir de las 20:00, acompañando a otras bandas como La Retro Band y Dueños del Amor. Los organizadores invitan a los vecinos y visitantes a disfrutar de esta propuesta que celebra la riqueza cultural de la región.

La Fiesta de las Ciudades cuenta con el respaldo de la Legislatura de la Provincia del Neuquén y del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, que declararon de interés cultural esta tradicional celebración.