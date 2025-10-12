Este domingo la Comarca Petrolera disfruta un domingo despejado

Este domingo, la Comarca Petrolera disfrutará de una jornada con cielo completamente despejado, ideal para actividades al aire libre. Según los datos meteorológicos, la temperatura máxima alcanzará los 22 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 3 grados, marcando un importante contraste térmico entre la mañana y la tarde.

Durante el día, se prevén ráfagas de viento que podrían llegar a los 37 kilómetros por hora, aunque el clima se mantendrá mayormente estable y sin probabilidades de precipitaciones.

Hacia la noche, el atractivo estará en el cielo: la Luna se encontrará en fase Menguante Gibosa, con una iluminación del 64% de su superficie visible. En esta etapa, el satélite natural de la Tierra transitará el signo de Cáncer,