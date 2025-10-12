El hospital de Rincón realizó por primera vez un tratamiento a un paciente con ACV

l procedimiento se concretó dentro de las primeras horas desde el inicio de los síntomas y permitió reducir el riesgo de secuelas.

Un hombre de 65 años recibió una trombólisis en el hospital de Rincón de los Sauces y fue derivado luego al Castro Rendón. El procedimiento se concretó dentro de las primeras horas desde el inicio de los síntomas y permitió reducir el riesgo de secuelas.

El Hospital de Rincón de los Sauces aplicó por primera vez un tratamiento de trombólisis a un paciente que ingresó con síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV). El hecho marca un avance importante en la capacidad de respuesta del sistema de salud local ante emergencias neurológicas.

El hombre, de 65 años, llegó al hospital con menos de dos horas de evolución de los síntomas. Tras una tomografía que permitió descartar una hemorragia cerebral, se confirmó que se trataba de un ACV isquémico, y se procedió a aplicar el tratamiento trombolítico según los protocolos establecidos por la Red Provincial de Abordaje y Tratamiento del ACV.

El procedimiento fue realizado por los médicos de guardia Eliana Agüero y Arturo Carrizo, junto con la médica clínica Katherine Colina, quienes contaron con el acompañamiento remoto de las referentes de la red del Hospital Castro Rendón. El traslado del paciente a ese centro de referencia en Neuquén capital estuvo a cargo del doctor Henry Morino, con el apoyo del equipo de enfermería.

Desde el hospital destacaron que la rápida actuación del personal médico y la coordinación con la red provincial fueron claves para el éxito del tratamiento. Este tipo de intervención busca reducir el daño cerebral y las posibles secuelas que pueden derivarse de un ACV cuando el tratamiento se aplica dentro de la llamada “ventana terapéutica”, de cuatro horas y media.

La Ley Provincial 3.263/20 de ACV garantiza el acceso a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de las personas que padecen esta enfermedad. En ese marco, el Plan Provincial de Salud 2024-2027 contempla una línea específica para el abordaje de patologías cerebrovasculares, junto con la estrategia RADAR (Red de Asistencia en Derivaciones y Asignación de Recursos), que fortalece la cooperación entre hospitales para asegurar atención equitativa y oportuna en toda la provincia.

El objetivo, según remarcan desde el Ministerio de Salud, es consolidar un sistema integrado donde el acceso a una cama, un turno o un procedimiento no dependa del lugar de residencia ni de la cobertura médica, sino de las necesidades de cada paciente.

Signos de alarma y cómo actuar

El ACV se produce cuando se tapa o se rompe una arteria del cerebro, pudiendo causar discapacidad o incluso la muerte. Ante síntomas como boca torcida, brazo débil o dificultad para hablar, se recomienda llamar al 107 o acudir de inmediato al centro de salud más cercano. El tiempo de respuesta es determinante para salvar vidas y reducir secuelas.