El CPEM Nº 58 de Plaza Huincul continúa sin clases hasta el miércoles

Se realizaron recientemente trabajos en el sistema de gas y calefacción del edificio escolar.

En el CPEM Nº 58 de Plaza Huincul se realizaron recientemente trabajos en el sistema de gas y calefacción del edificio escolar. Desde la institución informaron que, como ocurre en este tipo de intervenciones, es necesario contar con la correspondiente habilitación técnica antes de retomar las actividades con normalidad.

Hasta el momento, dicha habilitación no ha sido emitida, por lo que se decidió mantener la suspensión de clases para el turno mañana del lunes 13 de octubre.

A esta situación se suma el paro docente convocado para el martes 14 de octubre, lo que implica que las clases no se reanudarán hasta el miércoles.