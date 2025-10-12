Cutral Co declaró de interés municipal al Estudio de Danzas de Fernanda Cortés

En reconocimiento a sus 27 años de trayectoria en la ciudad y su aporte a la formación artística de niños, jóvenes y adultos

El Concejo Deliberante de Cutral Co declaró el pasado jueves de Interés Municipal al Estudio de Danzas F.C., dirigido por la profesora Fernanda Cortés, en reconocimiento a sus 27 años de trayectoria en la ciudad y su aporte a la formación artística de niños, jóvenes y adultos.

Fernanda Cortéz fundó su estudio el 10 de junio de 1998, motivada por su pasión por la danza clásica y danza del Medio Oriente, y desde entonces ha trabajado para que los más pequeños puedan desarrollarse en el arte de la danza, promoviendo también la disciplina y el respeto.

Cortéz es directora del Conservatorio de San Nicolás, lo que le permite tomar exámenes y otorgar títulos oficiales, siendo la única en Cutral Co con esa habilitación. Tras retirarse como bailarina en 2011, centró su carrera en la enseñanza y en la creación de espectáculos, recibiendo a lo largo de los años a más de 500 alumnos.

Como parte de la actividad del estudio, se informó que el 19 de octubre recibirá la visita de un profesor integrante del Ballet Folklórico del Teatro Colón, uno de los más prestigiosos del país.

La declaración de Interés Municipal busca reconocer la labor de Cortés en la difusión de la danza y en la formación artística de la comunidad de Cutral Co.