Con un pésimo arbitraje, Alianza empató frente a Unión Vecinal

El partido resultó 2 a 2

Alianza comenzó perdiendo el encuentro frente a Unión Vecinal por 1 a 0 por el gol de Hernández de cabeza en el primer tiempo.

Alianza logró darlo vuelta gracias a los goles de Joaquín Rickemberg de penal y luego Alejandro Díaz para el 2 a 1.

En el tiempo agregado, el árbitro del encuentro Benjamín Chandia cobró una falta inexistente en el área de Alianza y Queupan lo cambió por gol para el 2 a 2 final.

Ambos equipos se fueron disconforme con el arbitraje qué fue malo en reserva y en primera.

La reserva del Gallo sigue ganando y superó a Unión por 3 a 2.