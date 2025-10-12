Comenzó la 1° Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino en Filli Dei Sur

En el Campo de Jineteadas “Herencia Gaucha”

– Este fin de semana se lleva adelante la Primera Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino en el Campo de Jineteadas “Herencia Gaucha”, ubicado en Filli Dei Sur. La celebración, que forma parte de los festejos por el aniversario del pueblo, repartirá 12 millones de pesos en premios entre diversas categorías.

Entre las competencias destacan: Pialada puerta afuera de terneros, Confirmación de destrezas (Categoría Libre), Desafío en Clina Limpia, Desafío en Basto con Encimera y el Gran Broche de Oro en la categoría Bastos con Encimera.

La actividad incluye además una Gran Bailanta Campera, donde jinetes, tropilleros y familias de la región se reúnen en un marco de tradición, música y compañerismo.

El Intendente Municipal, Ramón Rioseco, junto al Concejal Plinio Rubilar, asistieron al evento y destacaron la importancia de valorar y mantener las tradiciones locales. En sus palabras, Rioseco manifestó:

“Gracias a estos jóvenes que quieren a la patria y a la tradición. Esta es la primera fiesta que se realiza en el marco del aniversario de nuestro pueblo. Gracias por defender las tradiciones. A pasar dos días de trabajo, futuro y tradiciones”.

La segunda jornada se desarrolla también este domingo desde de las 9:00 horas, con más competencias y actividades culturales abiertas a toda la comunidad.