SIEN en Cutral Co o Plaza Huincul ¿quién va a aportar las ambulancias?

Faltan ambulancias, pero también personal profesional y técnico para instalar el servicio de emergencias en la zona

Una insólita discusión generó la varias veces prometida instalación del servicio de emergencias SIEN en Cutral Co o Plaza Huincul.

Una disputa que tiene más de inexperiencia del manejo de los temas públicos en tiempos de campaña que de conflicto real.

Algo de contexto

El SIEN es el servicio de atención a las emergencias que funciona en varios puntos de la provincia de Neuquén con fondos provinciales. Son profesionales con insumos e infraestructura dedicada exclusivamente a la situación de emergencia.

En la comarca petrolera, ese servicio lo prestó por varias décadas la cooperativa Copelco y se solventaba con el aporte que pagaban los socios al servicio social. Pero lo utilizaban asociados, no asociados, personas que no vivían en Cutral Co o Plaza Huincul porque asistían a accidentes en la ruta, por ejemplo.

Cuando se hizo imposible de sostener económicamente, el servicio de Copelco desapareció y solamente quedó el servicio de ambulancias del hospital zonal de Cutral Co, que es el que funciona hasta ahora, a falta del SIEN.

La promesa

En 2024, cuando se inauguró la ampliación de la guardia del hospital zonal, se hizo el anuncio de que el SIEN por fin llegaría. El intendente Claudio Larraza se comprometió a aportar el lugar y pagar los gastos de ese espacio. Pero lo cierto es que nunca más hubo avances.

Hace unos días, el diputado por Cutral Co del MPN, Juan Sepúlveda, dijo que se instalaría en Cutral Co. Como un acto de campaña del que participó también Luciana Ortiz Luna y el ministro de Gobierno Jorge Tobares. En un comunicado de prensa, Sepúlveda manifestó su satisfacción al “dar a conocer esta gran noticia de la instalación del SIEN Sistema Integrado De Emergencias de Neuquén en la comarca”.

Es decir, está hecha la promesa de que se instalará en Plaza Huincul y también en Cutral Co. Va a atender a las dos comunidades, pero cualquiera que viva en esta comarca sabe que no es igual un lugar que otro.

La polémica

Y aquí es donde la inexperiencia se abre paso. Uno por omisión, otra por exceso de palabras. La polémica estaba pero no había generado mayor ruido político hasta que la secretaria Luciana Ortiz Luna decide utilizar las redes sociales oficiales para hacer un descargo que nadie le había pedido.

Lamentó que “el debate público se desvíe hacia rumores y desinformación” y definió que “El SIEN no es un trofeo político ni una moneda de cambio entre ciudades vecinas, es un servicio vital 24/7 que pertenece a todos los neuquinos”.

Hasta ahí, bien. Pero después dice que el intendente Claudio Larraza ofreció un lugar pero se negó a alquilar las ambulancias. Y entonces, si el problema son las ambulancias, los vehículos, ¿quién los va a aportar para que se instale en Cutral Co? ¿El diputado Sepúlveda? parece improbable. ¿Ese alquiler lo va a pagar el municipio de Cutral Co? Entonces el mérito se cambia de bando político.

Consultado por este medio, el intendente Larraza negó esta versión. “Apoyo y respaldo la instalación del SIEN, en Plaza o en Cutral Co”, dijo diplomáticamente. Pero también que “nunca hubo una negativa desde la Municipalidad de Plaza Huincul”.

Aquí aparece el otro inexperto. Según Larraza, todas las gestiones se canalizaron a través del delegado regional Rubén García, que en medio de la polémica, no dijo nada.

Lo cierto es que sea “en Cutral Co o Plaza Huincul es un servicio que se requiere, es esencial para la población y estoy dispuesto a acompañar”, sentenció Larraza.

En definitiva, Ortíz consiguió establecer qué hace falta para que llegue el SIEN, recursos humanos especializados y dispuestos a instalarse en la zona petrolera y nuevas ambulancias.