Rivadavia igualó frente a Eucalipto Blanco en Cutral Co por el Torneo Oficial

Fue 1 a 1 y goleada en Reserva

En primera el conjunto de Cutral Co tuvo su encuentro frente al combinado de Neuquén y hubo igualdad en Primera. En el caso de Reserva, fue goleada para el local y hubo homenaje para Coco Valenzuela.

En una nueva jornada del Torneo Oficial en Cutral Co, Rivadavia fué local frente a Eucalipto Blanco y tuvo una buena cosecha de puntos. En Primera fue igualdad 1 a 1 y hubo debut de varios jugadores. Ellos son: Aguila Flores Lautaro, Aranda Muñoz Pablo, Shibert Leonardo y Rach Benjamin.

El momento más emotivo se vivió en el inicio de la jornada con el partido de Reserva. Antes del inicio del encuentro, hubo un homenaje para recordar a Coco Valenzuela. El plantel hizo su ingreso con una remera especial y le hicieron entrega a la familia un cuadro. Además hubo un minuto de silencio y goleada para Rivadavia.